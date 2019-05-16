Директора "Укрбуду" відпустили з-під варти: НАБУ перевищило свої повноваження

Фото: Олег Майборода (прес-служба)

Згідно з рішенням суду, співробітники НАБУ перевищили свої повноваження

Суд випустив на свободу генерального директора корпорації "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, визнавши, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) перевищила повноваження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Укрбуду".

"16 травня Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами НАБУ генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди і звільнив його з-під варти. Затримання відбулося 14 травня в рамках розслідування зловживань командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова при обміні квартир для військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що суд визнав незаконність дій НАБУ, встановивши факт перевищення ним своїх службових повноважень. Адвокати вже готують заяву про злочин, скоєний працівниками НАБУ.

Дві доби утримуючи підозрюваного, детективи не вручали йому подання про обрання запобіжного заходу, а саме затримання було незаконним. Крім того, вони намагалися перешкоджати роботі суду, який розглядав справу про незаконне затримання, заявляючи невмотивований відвід судді, повідомили в "Укрбуді". Адвокати впевнені, що це було зроблено з метою затягування процесу і незаконного тримання особи під вартою.

Затримання, за даними компанії, відбувалося з грубими порушеннями ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. В період проведення досудового розслідування детективам НАБУ надавали всі необхідні документи і пояснення, а співробітники "Укрбуд Девелопмент" давали свідчення на допитах. В тому числі на допит в якості свідка ходив і сам Олег Майборода.

У свою чергу компанія "Укрбуд" заявила, що стурбована тривалістю розслідування, оскільки відкрите кримінальне провадження шкодить репутації "Укрбуд Девелопмент" і може використовуватися в нечесній конкурентній боротьбі.