Директора Ровенской АЭС отправили восстанавливать Чернобыль после скандала с сыном

В документе говорится, что Павлишина переводят в связи с "обострением социальной напряженности в отношении деятельности руководства" станции и высокой вероятностью повторного наступления России со стороны Беларуси. А также с целью скорейшего восстановления объектов в Славутиче и Чернобыльской зоне, которые были повреждены в ходе наступления в феврале-марте.

Таким образом, Павлишина рассчитали на Ровенской АЭС, и с 27 июня 2022 года он переведен на должность директора обособленного подразделения "Атомремонтсервис".

Что предшествовало переводу

Полиция Ровенской области сообщила, что 18 июня с заявлением об избиении обратилась 64-летняя жительница Вараша. По ее словам, инцидент произошел на территории одной из баз отдыха в селе Рудка, телесные повреждения также получила ее дочь.

На следующий день обеих госпитализировали, у пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы. Кроме того, в полиции отметили, что проводили процессуальные действия в отношении нападавшего, на которого указала заявительница. Им оказался Евгений Пилипишин, сын директора Ровенской АЭС.

Уже 22 июня стало известно о смерти старшей женщины, судмедэксперты выявили отек головного мозга, внутреннюю черепно-мозговую травму с кровоизлияниями под оболочку головного мозга.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство" с отметкой о внезапной смерти.

Сам Павел Пилипишин в СМИ утверждал, что не будет вмешиваться в следствие, и если вина его сына будет доказана, тот понесет заслуженное наказание.