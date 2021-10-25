Директора львовской гимназии оштрафовали за работу "офлайн" без вакцинации 80% сотрудников
Фото: директора львовской гимназии оштрафовали за работу "офлайн" без вакцинации 80% сотрудников (pixabay.com/qimono)
Директора львовской гимназии оштрафовали за работу "офлайн" без вакцинации 80% сотрудников. Сам директор в школы в суд не явился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Галицкого районного суда г. Львова.
Директор школы-гимназии Св. Софии города Львова был признан виновным в нарушении карантинных требований предусмотренных п/п 151 п. 3 постановления КМУ №1236 от 09.12.2020 года, поскольку допустил учебный процесс (преподавание офлайн) без обязательного вакцинации 80% работников.
Суд принял решение наложить административное взыскание в виде штрафа 34 000 грн.
Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение десяти дней со дня постановления.