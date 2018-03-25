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Интервью

Директора харьковского завода "Укроборонпрома" задержали при попытке подкупа прокурора

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 23:19
Фото: задержание директора харьковского завода (vppdr.gp.gov.ua)
Фото: задержание директора харьковского завода (vppdr.gp.gov.ua)

Руководитель Харьковского завода транспортного оборудования предложил прокурору военной прокуратуры 60 тыс. гривен

Военная прокуратура Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" Федора Петрова за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"В воскресенье, 25.03.2018, службой безопасности и режима концерна "Укроборонпром" на попытке подкупа прокурора военной прокуратуры Николаевского гарнизона разоблачили директора государственного предприятия "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты средств бывший генеральный директор ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", а сейчас - директор Харьковского завода транспортного оборудования предложил прокурору военной прокуратуры взятку в сумме 60 тысяч гривен.

Фото: во время задержания директора харьковского завода

"Непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки, директора, который, видимо, привычным для него способом захотел "решить вопрос", был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Проводятся первоочередные следственные действия и обыски, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, в октябре 2017 года Государственный концерн "Укроборонпром" не допустил госаудиторов к проверке эффективности управления предприятиями, входящими в его состав.

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Теги публикации: Харьков, Укроборонпром, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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