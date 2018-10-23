Директор ЦРУ вылетела в Турцию для расследования смерти журналиста

Фото: глава ЦРУ Джина Хаспел (flickr.com/ciagov)

Президент США Трамп неудовлетворен результатами расследования, предоставленными Саудовской Аравией

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Джина Хаспел вылетела в Турцию, чтобы принять участие в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что до этого президент США Дональд Трамп, комментируя расследование гибели журналиста, отметил, что у США в Турции "есть высокопоставленные сотрудники разведки", которые приступят к расследованию дела.

Также в понедельник Трамп заявил, что неудовлетворен результатами расследования, которые были предоставлены Саудовской Аравией.

Напомним, 2 октября журналист The Washington Post Джамаль Хашогги отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция), из которого уже не вышел. Власти Саудовской Аравии после давления со стороны США и Европы признали, что журналист погиб на территории консульства, при этом назвав его смерть случайностью.

Позже в Саудовской Аравии также заявили, что журналист Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.