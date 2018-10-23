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Директор ЦРУ вилетіла до Туреччини для розслідування смерті журналіста

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 05:15
Фото: голова ЦРУ Джина Гаспел (flickr.com/ciagov)
Фото: голова ЦРУ Джина Гаспел (flickr.com/ciagov)

Президент США Трамп незадоволений результатами розслідування, наданими Саудівською Аравією

Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джина Гаспел вилетіла до Туреччини, щоб узяти участь у розслідуванні вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що до цього президент США Дональд Трамп, коментуючи розслідування загибелі журналіста, зазначив, що у США в Туреччині "є високопоставлені працівники розвідки", які розпочнуть розслідування справи.

Також у понеділок Трамп заявив, що незадоволений результатами розслідування, які були надані Саудівською Аравією.

Нагадаємо, 2 жовтня журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі віирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина), з якого вже не вийшов. Влада Саудівської Аравії після тиску з боку США і Європи визнала, що журналіст загинув на території консульства, при цьому назвавши його смерть випадковістю.

Пізніше в Саудівській Аравії також заявили, що журналіст Хашоггі помер від захоплення ззаду або задушення руками.

Турецькі спецслужби запідозрили саудівців у спробі створити двійника загиблого Хашкаджі Трамп і Ердоган обговорили справу журналіста Хашкаджи
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