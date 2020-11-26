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Директор РГК Олег Никоноров – в числе лучших управленцев Украины

Пресс-релизы, Четверг 26 ноября 2020 15:07

Директора Региональной газовой компании Олега Никонорова назвали одним из лучших топ-менеджеров в Украине по версии журнала "ТОП 100" и делового портала Delo.ua.

Под руководством Олега Никонорова Региональная газовая компания (РГК) стала лидером технологических инноваций и цифровых сервисов на газовом рынке.

Эксперты выбрали Олега Никонорова за трансформацию РГК в провайдера комплексного сервиса на газовом рынке Украины, создание высокотехнологичных инновационных производств в газораспределительной сфере и запуск популярных цифровых клиентских сервисов 104.ua, которые объединяют более 3,5 млн пользователей.

Также редакция журнала "Топ-100" отметила лучших управленцев в конкретных номинациях. Олег Никоноров стал победителем номинации "Новатор" за успех в сочетании профессионального инжиниринга и униканальной клиентской поддержки, когда независимо от выбранного канала коммуникации с РГК каждый клиент получает одинаково высокий уровень сервиса и услуг.

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