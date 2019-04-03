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Директор реабилитационного центра для участников АТО предстал перед судом

Новости » Общество    03.04.2019 - 13:57
Директор реабилитационного центра для участников АТО предстал перед судом
Иллюстративное фото (dsvv.gov.ua)

Его обвиняют в хищении средств, которые были выделены на психологическую помощь участникам АТО

Руководитель реабилитационного центра, расположенного в Одесской области, предстал перед судом в обвинении в хищении средств, которые были выделены на психологическую помощь участникам АТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

По словам спикера Генпрокуратуры, речь идет о сумме в 5,6 млн гривен.

"В рамках государственной программы по оказанию помощи участникам антитеррористической операции почти 1300 ветеранов и бойцов АТО должны были пройти курс психологической реабилитации в упомянутом учреждении", - сообщил Лысенко.

В свою очередь руководитель центра отчитался в государственные органы о выполнении программы, не предоставив при этом военным никаких услуг.

Напомним, в конце октября 2018 года Киевской местной прокуратурой №7 был уличен в хищении более 5,6 млн гривен, выделенных на психологическую реабилитацию ветеранов и воинов АТО одного из руководителей реабилитационного центра, расположенного на территории Одесской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ завершило расследование в отношении бывшей начальницы управления капитального строительства одной из ОГА в Западном регионе, которая причастна к хищению 2 млн гривен, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС. 

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