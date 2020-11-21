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Директор музея Революции достоинства объяснил, с чем связаны проблемы со строительством

Автор: Инна Собора

Средства, которые были выделены на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни, получил подрядчик для закупки материалов. Проблемы со строительством связанные с арестом территории, где происходят следственные эксперименты, а на время перечисления средств подрядчику не было об этом известно.

Об этом заявил директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло в комментарии hromadske.

По его словам, подрядчик закупил необходимые материалы для строительства и у него был четкий план и график работ.

"20 февраля должен был быть построен, открыт мемориал, надо было закупать материалы. Именно поэтому и была выплачена такая сумма. Выплата аванса - это постоянная практика, это не является преступлением", - сказал Пошивайло, комментируя обвинения прокуратуры в хищении средств.

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Он также отметил, что подрядчик точно закупил материалы, а выделенные средства не исчезли.

"У нас есть отчеты подрядчика за закупленные материалы. Мы сами видели те деревья, гранит. Деньги не исчезли. Единственное препятствие - это арест участка", - отметил Пошивайло.

Директор музея добавил, что пока не получил никаких обвинений и не знает, в каком статусе его вызвали на допрос.

Напомним, 19 ноября в Национальном музее Революции достоинства правоохранители провели обыски.

Впоследствии в полиции объяснили, что следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении денежных средств, выделенных на реконструкцию объекта.

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