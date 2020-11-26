Директор музея Майдана заявил, что его вызвали на допрос

Фото: Игорь Пошивайло (РБК-Украина)

Директор мемориального комплекса Героев Небесной Сотни Игорь Пошивайло заявил, что его вызвали на допрос в Национальную полицию. Он запланирован на 27 ноября.

Об этом Пошивайло написал в Facebook.

Он опубликовал фотографию повестки на пятницу, на 15:00. В подписи к фото он заявил, что сам предложил вызвать себя на допрос после того, как забрал жесткий диск, который следователи изъяли при обысках.

Забрав вилучений слідчими при обшуці зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало... Posted by Ігор Пошивайло on Thursday, November 26, 2020

Напомним, 19-го и 23 ноября в музее Майдана состоялись два обыска. Сначала правоохранители заявили, что обыски проходят по делу о растрате средств, а при втором обыске сообщили сотрудникам музея, что проходит экспертиза строительства музея.

После первого обыска в Офисе президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали поведение полиции. У Зеленского призвали правоохранителей "не добавлять искусственно новых эмоций, которых и так хватает".

Правоохранители объяснили причины обысков в музее Революции достоинства в Киеве. Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.