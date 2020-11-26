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Директор музею Майдану заявив, що його викликали на допит

Париж, Четвер 26 листопада 2020 22:36
Директор музею Майдану заявив, що його викликали на допит
Фото: Ігор Пошивайло (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Директор меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Ігор Пошивайло заявив, що його викликали на допит в Національну поліцію. Він запланований на 27 листопада.

Про це Пошивайло написав у Facebook.

Він опублікував фотографію повістки на п'ятницю, на 15:00. У підписі до фото він заявив, що сам запропонував викликати себе на допит після того, як забрав жорсткий диск, який слідчі вилучили при обшуках.

Забравши вилучений слідчими при обшуці зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало...

Posted by Ігор Пошивайло on Thursday, November 26, 2020

Нагадаємо, 19-го і 23 листопада в музеї Майдану відбулися два обшуки. Спочатку правоохоронці заявили, що обшуки проходять у справі про розтрату коштів, а при другому обшуку повідомили співробітникам музею, що проходить експертиза будівництва музею.

Після першого обшуку в Офісі президента України Володимира Зеленського розкритикували поведінку поліції. У Зеленського закликали правоохоронців "не додавати штучно нових емоцій, яких і так вистачає".

Правоохоронці пояснили причини обшуків в музеї Революції гідності. Слідчі підозрюють чиновників меморіального комплексу в розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта.

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