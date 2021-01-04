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Директор КМИС рассказал, благодаря чему держится рейтинг Зеленского

Автор: Ульяна Безпалько, Лера Полищук

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского держится за счет высокого уровня доверия. При этом он не выглядит как человек, которій соприкасается с какими-то коррупционными скандалами.

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Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам социолога, Зеленский выглядит человеком честным, но не квалифицированным.

"Он выглядит человеком честным, но не квалифицированным, не умеет подбирать кадры, не хочет ссориться с олигархами, не смог сломать ту систему, которая обещала. Лично к нему пока остается хорошее отношение как к человеку, хотя и беспомощному, но более-менее симпатичному", - отметил он.

При этом Паниотто добавил, что для населения достижениями власти было освобождение пленных и установление более устойчивого мира на Донбассе, чем это было раньше.

Напомним, Паниотто заявил, что Зеленский остается лидером электоральных симпатий из-за отсутствия альтернативы, несмотря на падение доверия к нему.

Кроме того, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 27%.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКМИСсоциология