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Директор київського метро буде відсторонений від виконання обов'язків, - Кличко

Фото: директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський (facebook.com/BrahinskyyViktor)
Автор: Тетяна Степанова

Директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків після скандального розслідування журналістів. Він перебуває на посаді майже 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення", - написав Кличко.

Він зазначив, що далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.Info, мають займатися правоохоронні органи.

"З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, - виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян", - додав мер.

Що передувало

Сьогодні, 14 березня, з’явилося розслідування Bihus.Info, в якому журналісти розглянули дороге майно родини директора КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. 

Журналісти розібрали декларації чиновника та порахували нове майно його рідних. У результаті з'ясувалося, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю за величезними цінами, а "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині.

Окрім того, розбудовою столичного метрополітену активно займаються близькі люди самого Брагінського.

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КМДАКиївВіталий Кличко