Дипломати розкритикували законопроект Зеленського по судовій реформі

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Дипломати критично оцінили ряд положень законопроекту 1008

Посли ЄС і Канади звернулися до народних депутатів з листом з приводу законопроекту 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління", внесеного в парламент президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Підтримуючи в цілому ініціативу президента Зеленського, посли ЄС і Канади критично оцінили ряд положень законопроекту 1008, який був схвалений комітетом з правової політики 10 вересня.

Так, у зверненні послів вказується на безпідставність скорочення кількості суддів ВС і застосування люстрації членів ВККС.

Посли також звертають увагу на те, що роль міжнародних експертів у процесі оцінювання суддів не повинна бути формальною, а обмеження вибору експертів тільки вже призначеними членами Громадської ради міжнародних експертів може бути неприйнятним для міжнародних організацій.

Посли ЄС і Канади закликають доопрацювати законопроект з участю міжнародних експертів, представників громадянського суспільства і професійної юридичної спільноти.