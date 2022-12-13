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Дипломати ЄС влаштували демарш через слова Макрона про гарантії для Росії, - Reuters

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Країни Балтії та інші європейські країни, обурені коментарями президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії. Вони офіційно заявили про незгоду та пояснили свою позицію Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами співрозмовників агентства, представники Чехії, а також Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Естонії доправили письмовий демарш до директорату континентальної Європи французького МЗС у понеділок.

Повідомляється, що чернетка документа ще минулого тижня була передана представниками Чехії до столиць інших країн ЄС.

Як зазначає Reuters, в ній критикувалася ідея переговорів з РФ з питань європейської безпеки, оскільки раніше Москва продемонструвала, що її мета в цьому діалозі - розкол і ослаблення Європи.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що війна в Україні має завершитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що саме світ потребує "гарантій безпеки" після розв'язаної Росією війни, а не навпаки. Ніхто не повинен підписувати угоди та "тиснути руку" країні-терористу.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Росія має виконати, перш ніж Україна погодиться на забезпечення "гарантій безпеки" для ворога.

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Еммануель МакронГарантії безпеки