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Дипломатам РФ наказали взятися за артистів, які виступають проти Путіна, - Bloomberg

Фото: дипломатам РФ наказали взятися за артистів, які виступають проти Путіна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Росії наказало своїм дипломатам в низці країн переслідувати російських знаменитостей, які не підтримують війну та диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Два неназвані джерела розповіли виданню, що російське МЗС віддало наказ своїм дипломатам взятися за російських артистів та знаменитостей, які виступають на підтримку України та критикують Путіна.

Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що такий наказ стосується дипломатів, які працюють у так званих "дружніх" для Росії країнах.

Видання нагадує, що цього тижня у Таїланді затримали учасників російського рок-гурту "Бі-2". Причиною нібито стало порушення правил імміграції під час двох концертів на курортному острові Пхукет.

Москва хотіла, щоб російських громадян у складі групи з семи осіб депортували до РФ. Там їм міг загрожувати арешт та кримінальне переслідування.

У п'ятьох членів групи були російські паспорти, але оскільки четверо членів групи мали і ізраїльське громадянство, а один - австралійське, влада Таїланду вирішила відправити їх усіх до Ізраїлю після втручання Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Варто зауважити, що за однією з версій, депортувати музикантів до Росії вимагав особисто генконсул РФ на Пхукеті Володимир Соснов.

Переслідування противників війни у Росії

Нагадаємо, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну активно переслідує своїх громадян, які виступають проти війни та не підтримують політику диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, таких громадян визнають "іноземними агентами". Це передбачає запровадження низки обмежень.

Нещодавно у державній думі РФ розглядали законопроект про арешт фінансових активів у тих громадян, яких визнали "іноземними агентами".

 

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Війна Росії проти України