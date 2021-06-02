Дипломат назвал атаку на власть в Киеве желанием "поживиться на бюджете"

"Сначала команда Зеленского набросилась на представителей местного самоуправления с криками. Такой "лукашизм" - от слова Лукашенко. Потом набросились на Кличко, потому что хочется поживиться на бюджете. Первая штанга, потом вторая штанга", - заявил эксперт.

Он отметил, что назначение некомпетентных людей в регионы приводит к конфликтам.

"Почти нет регионов, где бы областной центр и областная власть не конфликтовали. Где бы тихо не конфликтовали органы исполнительной власти и местного самоуправления, особенно на региональном уровне. В некоторых областях за два года президентства Зеленского поменялись четыре руководителя. Тех, кто не знает, какие органы есть, ставят обеспечивать их координацию", - пояснил Бессмертный.

Напомним, ранее Виталий Кличко ответил на угрозы властей отстранить его от должности главы КГГА. Он заявил, что его могут уволить только киевляне, которые его избрали.

Он также напомнил, что три решения Конституционного суда признали назначение главой КГГА не избранного мэра неконституционным.

После этого была информация, что власть рассматривает вариант незаконного отстранения Кличко из-за решения СНБО.