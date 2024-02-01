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"Динамо" знайшло підсилення лінії оборони в Південній Америці, – ЗМІ

Київ, Четвер 01 лютого 2024 15:55
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"Динамо" знайшло підсилення лінії оборони в Південній Америці, – ЗМІ Фото: Браян Себальйос (праворуч) може перебратися в чемпіонат України (thenationview.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець олімпійської збірної Колумбії Браян Себальйос потрапив до сфери інтересів київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

22-річний центрбек опинився на радарах "біло-синіх". Права на нього належать бразильській "Форталезі".

Себальйос наразі виступає на батьківщині. На правах оренди з липня минулого року він захищає кольори "Хуніора" з Барранкільї. Там він встиг зіграти 12 матчів у всіх турнірах (1 гол) і потрапив до заявки Колумбії U-23 на кваліфікаційний турнір перед Олімпійськими іграми.

У лавах "олімпійців" Себальйос провів 3 поєдинки, в яких колумбійці тричі зазнали поразок. Орендна угода з "Хуніором" чинна до 31 грудня. Натомість контракт оборонця з "Форталезою" розрахований до кінця 2026 року.

"Динамо" в сезоні 2023/24

На зимову паузу столичний гранд пішов на 5-й сходинці Прем'єр-ліги. Кияни набрали 28 очок (+9, =1, -4) та разом із донецьким "Шахтарем" залишаються тіньовими лідерами чемпіонату.

Влітку "Динамо" вилетіло з Ліги конференцій, поступившись у плей-офф кваліфікації стамбульському "Бешикташу" (2:3, 0:1). Восени "біло-сині" завершили виступи в Кубку України на стадії 1/8 фіналу, сенсаційно програвши київській "Оболоні" (0:1). 3 листопада з посади головного тренера пішов Мірча Луческу.

До весняної частини сезону колектив готує Олександр Шовковський. Він став повноцінним керманичем команди 11 грудня.

До слова, раніше "Динамо" в спарингу розтрощило "Пахтакор" на турецькій землі.

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