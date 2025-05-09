"Динамо" вже в неділю може офіційно стати чемпіоном: розклад матчів 28 туру УПЛ

У п'ятницю, 9 травня стартує 28-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме чотири дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
В УПЛ – час вирішальних матчів. Будь-яка осічка одного з учасників суперечкок за медалі, зону єврокубків чи виживання може здійснити бажану мету конкурента.
За підсумками туру Україна може офіційно отримати нового чемпіона з футболу. Це станеться, якщо "Динамо" 9 травня на виїзді здолає "Полісся", а "Олександрія" – 11-го втратить очки у Львові з "Карпатами".
Команду Руслана Ротаня не влаштує навіть нічия. Розрив між нею та киянами за два тури до кінця турніру сягне 6-ти очок. А за умови рівності балів на фініші, динамівці отримають перевагу за рахунок особистих зустрічей (0:0, 3:0).
У свою чергу олександрійці, якщо наберуть у турі на бал більше, ніж "Шахтар" – гарантують собі "срібло".
У зоні вильоту – на волосинці тримається "Чорноморець". Якщо одесити в турі наберуть менше балів, ніж "Лівий Берег", вони офіційно вилетять з УПЛ. Та ж ситуація: різниця буде шість очок за два матчі до кінця чемпіонату, але "моряки" двічі в сезоні поступались "лелекам" з однаковим рахунком – 0:1.
Розклад матчів 28-го туру УПЛ
П'ятниця, 9 травня
Субота, 10 травня
Неділя, 11 травня
Понеділок, 12 травня
Цей статус, безумовно, має поєдинок у Житомирі між "Поліссям" та "Динамо".
Про важливість його для киян ми вже згадували. Житомирці в свою чергу – б'ються за четверту сходинку, яка дає путівку в єврокубкип. 7 травня криворізький "Кривбас" у відкладеному поєдинку розбив столичний "Лівий Берег" (4:0) та наздогнав "Полісся" за кількістю очок – по 43. Стільки ж мають і львівські "Карпати".
Становище команд після 27-ми турів
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
Раніше повідомили скільки коштують та де придбати квитки на фінал Кубка України "Шахтар" – "Динамо".
Також розповіли, як "Полісся" креативно анонсувало поєдинок з "Динамо".