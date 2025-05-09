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"Динамо" вже в неділю може офіційно стати чемпіоном: розклад матчів 28 туру УПЛ

Фото: Кияни можуть тріумфувати у прийдешній вікенд (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

У п'ятницю, 9 травня стартує 28-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

В УПЛ – час вирішальних матчів. Будь-яка осічка одного з учасників суперечкок за медалі, зону єврокубків чи виживання може здійснити бажану мету конкурента.

Для кого тур може стати вирішальним

За підсумками туру Україна може офіційно отримати нового чемпіона з футболу. Це станеться, якщо "Динамо" 9 травня на виїзді здолає "Полісся", а "Олександрія" – 11-го втратить очки у Львові з "Карпатами".

Команду Руслана Ротаня не влаштує навіть нічия. Розрив між нею та киянами за два тури до кінця турніру сягне 6-ти очок. А за умови рівності балів на фініші, динамівці отримають перевагу за рахунок особистих зустрічей (0:0, 3:0).

У свою чергу олександрійці, якщо наберуть у турі на бал більше, ніж "Шахтар" – гарантують собі "срібло".

У зоні вильоту – на волосинці тримається "Чорноморець". Якщо одесити в турі наберуть менше балів, ніж "Лівий Берег", вони офіційно вилетять з УПЛ. Та ж ситуація: різниця буде шість очок за два матчі до кінця чемпіонату, але "моряки" двічі в сезоні поступались "лелекам" з однаковим рахунком – 0:1.

Розклад матчів 28-го туру УПЛ

П'ятниця, 9 травня

  • 15:30, "Зоря" – "Шахтар"
  • 18:00, "Полісся" – "Динамо"

Субота, 10 травня

  • 13:00, "Ворскла" – "Чорноморець"
  • 15:30, "Оболонь" – ЛНЗ
  • 18:00, "Рух" – "Верес"

Неділя, 11 травня

  • 13:00, "Кривбас" – "Колос"
  • 18:00, "Карпати" – "Олександрія"

Понеділок, 12 травня

  • 15:30, "Інгулець" – "Лівий Берег"

Центральний матч туру

Цей статус, безумовно, має поєдинок у Житомирі між "Поліссям" та "Динамо".

Про важливість його для киян ми вже згадували. Житомирці в свою чергу – б'ються за четверту сходинку, яка дає путівку в єврокубкип. 7 травня криворізький "Кривбас" у відкладеному поєдинку розбив столичний "Лівий Берег" (4:0) та наздогнав "Полісся" за кількістю очок – по 43. Стільки ж мають і львівські "Карпати".

Становище команд після 27-ми турів

  1. "Динамо" – 67 очок
  2. "Олександрія" – 63
  3. "Шахтар" – 57
  4. "Кривбас" – 43
  5. "Полісся" – 43
  6. "Карпати" – 43
  7. "Зоря" – 36
  8. "Верес" – 35
  9. "Рух" – 34
  10. "Колос" – 29
  11. "Оболонь" – 28
  12. ЛНЗ – 28
  13. "Ворскла" – 25
  14. "Лівий Берег" – 23
  15. "Інгулець" – 20
  16. "Чорноморець" – 18

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

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