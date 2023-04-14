"Динамо" не втримало перемогу над "Рухом" у Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Рух" – "Динамо" – 1:1

Голи: Довгий, 40 – Ванат, 16

У перші хвилини жодна з команд не змогла заволодіти ініціативою. Фактично перший небезпечний момент у зустрічі завершився взяттям воріт. Це Беніто втік у вільну зону на правому фланзі та прострілив до штрафного, звідки Ванат влучно пробив у дотик.

Гол додав матчу гостроти. Ось "динамівець" Дячук сфолив на "помаранчеву" картку, але арбітриня Романюк не наважилася вилучити оборонця. Далі Буяльський підставився під вибивання Паньківа від воріт і ледь не оформив курйозний м'яч. А львів'янин Климчук був готовий замкнути фланговий простріл, але Нещерет вчасним виходом із воріт перервав передачу.

А перед перевою "Рух" трохи несподівано зрівняв рахунок. Той же Климчук змістився з правого флангу в центр і вирішив бити – м'яч зачепив Попова та відлетів до Довгого. Хавбек без зайвих роздумів відправив сферу в сітку воріт "Динамо" – 1:1!

Ще перед перервою "біло-сині" спробували відновити перевагу. Однак, удар Шепелєва пройшов над воротами. Зате на початку другої половини вихід віч-на-віч із Нещеретом змарнував найактивніший у складі "Руха" Климчук. Спробу ж Соломона на 65-й хвилині вчасно заблокував Попов.

Після цього епізоду на полі побільшало боротьби. Епіцентр подій змістився до середини поля. Натомість із ударами в напрямку воріт в обох команд виникли величезні проблеми. З ними суперники так і не впоралися, тож поєдинок завершився нічиєю.

"Динамо" втратило нагоду випередити "Зорю" і вийти на 3-тє місце в УПЛ. Кияни набрали 40 очок. Показник луганців такий же, але вони мають матч у запасі. В активі "Руха" 19 пунктів, і йде команда в зоні перехідних матчів.