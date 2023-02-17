"Динамо" впевнено здолало "Лієпаю" у спарингу: відео

Черговою перемогою для київського "Динамо" завершився контрольний матч на зборах у турецькій Антальї проти латвійської "Лієпаї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Динамо" – "Лієпая" – 2:0

Голи: Перріс, 22, Волошин, 90+1

Зі стартових хвилин "біло-сині" почали грати першим номером. Латвійський колектив натомість притиснувся до власних воріт, що неабияк ускладнило "динамівцям" просування м'яча в атаці. Перший момент виник на 14-й хвилині, коли Попов перевірив пильність кіпера ударом з-за меж штрафного.

Під завісу дебютного відрізку "Лієпая" спробували відсунути гру від власних володінь. І відразу ж пропустила. Гол організував дует команди Мірчі Луческу, який якраз покинув лазарет – Буяльський віддав хорошу передачу, а Перріс поцілив у дальній кут.

Забитий м'яч додав "Динамо" впевненості. Кияни повністю прибрали ініціативу до своїх ніг і самостійно визначали темп поєдинку, то піднімаючи швидкості, то збавляючи оберти. Ще один момент "біло-сині" організували перед перервою. Однак, м'яч після пострілу Кабаєва з лінії карної зони з рикошетом струсонув поперечину.

Ще прагматичніше столичний гранд заграв у другій половині. Попереду "Динамо" діяло в ощадрежимі, але не давало супернику фактично ані шансу створити бодай якусь небезпеку біля воріт Нещерета. А ще час від часу нагадувало про власні можливості.

Наприклад, у середині тайму Вівчаренко пробив із гострого кута – воротар зумів парирувати м'яч. А на 69-й хвилині Беніто передачею відшукав Караваєва, і той завдав прицільного удару. Однак, і з цим випадом "динамівців" кіпер "Лієпаї" впорався.

Зрештою, "Динамо" забило вдруге в доданий час – Дубінчак прострілив із флангу, а Волошин замкнув передачу оборонця. Ця перемога стала для киян шостою під час зимової паузи (10 матчів). Наступний поєдинок – 20 лютого проти ще одного представника Латвії – "Риги".

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет, Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Перріс, Кабаєв, Ванат