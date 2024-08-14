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"Динамо" та "Зальцбург" синхронно перенесли матчі перед Лігою чемпіонів

Люблін, Середа 14 серпня 2024 16:28
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"Динамо" та "Зальцбург" синхронно перенесли матчі перед Лігою чемпіонів Фото: Андрій Ярмоленко та інші отримають додатковий відпочинок (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" та австрійський "Зальцбург" домовилися про перенесення поєдинків націонанльних чемпіонатів перед вирішальним поєдинком плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Матч "Динамо" – "Зальцбург" відбудеться 21 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00. Натомість матч-відповідь зіграють 27 серпня у Зальцбурзі.

Між двома зустрічами з австрійським грандом "Динамо" повинно було зіграти матч 4-го туру Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли" (24 серпня). Утім, дирекція УПЛ і "біло-зелені" погодилися перенести поєдинок на одну з резервних дат – 18 вересня або 27 вересня.

Тим же шляхом пішов і "Зальцбург". Австрійські "червоні бики" узгодили перенесення на пізніший термін матчу 4-го туру Бундесліги проти "Гартберга". Отже, обидві команди перебуватимуть в рівних умовах у фіналі кваліфікації Ліги чемпіонів – зіграють поєдинки чемпіонатів 17 серпня, а між двома очними матчами відпочиватимуть.

"Динамо" на шляху в останню стадію кваліфікації головного єврокубка пройшло белградський "Партизан" і шотландський "Рейнджерс". Натомість "Зальцбург" вибив нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3). Переможець протистояння позмагається в основній сітці оновленої Ліги чемпіонів.

До слова, раніше розібрали новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

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