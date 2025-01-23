"Динамо" розписало нічию з аутсайдером чемпіонату Косова в спарингу з трьома пенальті

Київське "Динамо" продовжує підготовку до сезону на футбольних полях Туреччини. В черговому спарингу "біло-сині" зустрілись з представником чемпіонату Косова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу .

Контрольний матч

"Динамо" – "Ллапі" – 2:2

Голи: Піхальонок, 38 (пенальті), Волошин, 51 – Тахірі, 69 (пенальті), 89 (пенальті)

Кияни на позитиві після успішного матчу в Лізі Європи з "Галатасараєм" провели контрольний матч з косовським "Ллапі". Ця команда минулого року посіла в місцевому чемпіонаті друге місце. Але в поточному сезоні грає невдало – йде в таблиці 9-ю (з 10-ти команд), що загрожує вильотом з елітного дивізіону.

Олександр Шовковський випустив зі старту змішаний склад, де разом діяли як гравці основи, так і ротації. Зокрема у воротах побачили Бущана, якого багато хто вже "продав" у Саудівську Аравію.

З перших хвилин вийшли герої битви з "Галатасараєм" – Ярмоленко та Піхальонок. А також південноафриканський легіонер Окон. Хоча раніше була інформація, що від його послуг кияни відмовились. А от іншого потенційного новачка – Слюбика з "Руха" не було навіть у запасі.

Кияни вели гру в першому таймі, але без особливої гостроти. У середині 45-хвилинки момент мав Брагару, але з меж штрафного пробив вище воріт. Гол на 38-й хвилині створили Ярмоленко та Піхальонок. Перший вдало підставився під захисника в штрафному, другий – чітко реалізував пенальті.

Після перерви Шовковський дав відпочити Ярмоленку, Піхальонку, Бущану та деяким іншим футболістам. На поле випустив воротаря Моргуна, а також Шапаренка, Пономаренка та Волошина. Останній одразу відзначився голом, реалізувавши пас від Саленка.

У другому таймі вже суперники більше контролювали м'яч та проводили небезпечні атаки. В одній з них Брагару порушив правила у штрафному й косовари відіграли один гол з пенальті.

Далі гра пішла на зустрічних курсах, спалахи виникали то біля одних, то біля інших воріт. А завершилося все ще одним 11-метровим у ворота киян за дві хвилини до фінального свистка. Нападник "Ллапі" Тахірі, реалізувавши і другий пенальті, оформив дубль.

"Динамо" у січні: що відомо

Кияни перед зустріччю в Лізі Європи зі стамбульським "Галатасараєм" провели на зборах у Туреччині п'ять спарингів. Поступилися німецькому "Магдебургу" з рахунком 1:3, здолали румунський ФКСБ (2:1) та зіграли внічию з польським "Відзевом" (1:1). Потім, протягом одного дня перемогли словенський "Марібор" (2:0) та болгарський ЦСКА 1948 (4:1).

У першому офіційному матчі року "біло-сині" протистояли "Галатасараю" в Лізі Європи. Кияни по ходу гри поступались супернику – 0:2 та 1:3, але у підсумку добилися нічиєї – 3:3. Дублем відзначився Ярмоленко. Ще один м'яч – на рахунку Ваната.

Після гри "Динамо" продовжило підготовку в Туреччині. Звідси команда відправиться до німецького Гамбурга, де зіграє номінально домашній матч заключного туру основного раунду Ліги Європи проти латвійського РФШ (30 січня). Зазначимо, що "Динамо" вже втратило шанси на продовження боротьби в турнірі.