"Динамо" програло "Пахтакору" спаринг у Туреччині: відео

Прикрою поразкою для київського "Динамо" завершився контрольний матч проти ташкентського "Пахтакора" на зборах у турецькій Антальї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Динамо" – "Пахтакор" – 0:1

Гол: Хамдамов, 35

Першими момент створили "біло-сині". Уже на 3-й хвилині Яцик підхопив м'яч після невдалого виконання стандарту та пробив з-за меж штрафного майданчика. Сфера після удару таланта киян поцілила в поперечину.

Та розвиток цей епізод не отримав. Команди перейшли до позиційної боротьби здебільшого в центрі поля. Натомість моментів ні біля воріт "Пахтакора", ні у володіннях Нещерета не виникало.

За такої ситуації прогнозовано нова нагода обернулася голом. Забили ташкентці – флангова атака узбецького гранда завершилася передачею на Хамдамова, який головою реалізував свій момент. Забитий м'яч додав "Пахтакору" впевненості, тож до перерви підопічні Максима Шацьких повністю контролювали гру.

Зі стартом другої половини "динамівці" перехопили ініціативу. Команда Мірчі Луческу контролювала м'яч, але до реальних можливостей забити справа не доходила. Та й оборона "Пахтакора" грала надзвичайно злагоджено.

Вітчизняний гранд спробував досягнути результату, покладаючись на індивідуальну майстерність. Однак, постріл Сидорчука зі середньої дистанції заблокував Аліжонов. Натомість Дубінчаку після флангового прориву забракло влучності, а Царенко пробив у руки голкіперу.

Завершився поєдинок моментом "Пахтакора". Подвоїти перевагу ташкентців міг Тургунбаєв. Проте, на добиванні після сейву Моргуна він не зміг влучити в незахищений кут воріт киян. Зрештою, і одного забитого м'яча хлопцям Шацьких вистачило для перемоги.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Малиш, Дячук, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв, Яцик – Волошин, Супряга, Караваєв