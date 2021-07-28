"Динамо" подписало лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ
Фото: Динамо подписало контракт с Владиславом Кулачем (Getty Images)
Киевской "Динамо" подписало контракт с 28-летним нападающим Владиславом Кулачем. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Динамо".
В прошлом сезоне за футбольный клуб "Ворскла" Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
Кулач будет заявлен за "Динамо" в ближайшее время под номером 28 и сможет принять участие уже в предстоящем матче киевской команды против ровенского "Вереса", который состоится 1 августа.