"Динамо" – "Партизан": Шовковський обрав заявку на кваліфікацію Ліги чемпіонів

Тренерський штаб київського "Динамо" визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти проти белградського "Партизана" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Матч "Динамо" – "Партизан" відбудеться 23 липня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Керманич вітчизняного гранда Олександр Шовковський розраховуватиме на понад два десятка виконавців. Зокрема, до заявки потрапили літні новачки "біло-синіх" Браян Себальйос і Олександр Піхальонок. Окрім того, знайшлися місця для ще двох легіонерів – Джастіна Лонвейка та Самби Діалло.

Не допоможуть "Динамо" в двох матчах із "Партизаном" футболісти олімпійської збірної України. Підписання літнього трансферного вікна Валентин Рубчинський та Максим Брагару повернуться до лав команди в середині серпня.

Заявка "Динамо" на 2-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів:

Воротарі: Бущан, Моргун, Нещерет

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Попов, Караваєв, Михавко, Себальйос, Тимчик

Півзахисники: Андрієвський, Бражко, Буяльський, Діалло, Кабаєв, Лонвейк, Пiхальонок, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга

Шляхи "Динамо" та "Партизана" на європейській арені перетиналися двічі. У розіграші Кубка чемпіонів 1976/77 та на груповому етапі Ліги Європи 2017/18 кияни здобули чотири перемоги над белградцями в чотирьох поєдинках.