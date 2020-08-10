"Динамо" оформило первый трансфер при Луческу

Фото: Владимир Костевич (twitter.com/dynamokyiv)

Клуб заключил предварительный контракт с защитником "Леха"

"Динамо" заключило предварительный контракт с левым защитником Владимиром Костевич. Это первый трансфер "бело-синих" под руководством главного тренера Мирча Луческу.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано на три года, которое вступает в силу с 1 января 2021 года. Днем ранее истекает срок действия контракта 27-летнего игрока обороны с польским "Лехом".

С 2010 по 2017 Костевич выступал за "Карпаты", после чего перебрался в чемпионат Польши, где стал одним из лучших игроков в своем амплуа. В прошлом сезоне Владимир провел за поляков 32 матча, забил один гол и оформил шесть результативных передач.

Ранее с "Динамо" попрощался другой левый защитник - Йосип Пиварич, у которого завершился срок действия контракта.

Киевляне готовятся к новому сезону под руководством нового наставника Мирчи Луческу, который возглавил" бело-синих" 23 июня. На этом посту он сменил Алексея Михайличенко, под руководством которого "Динамо" выиграло Кубок Украины и с трудом заняло второе место в чемпионате, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, накануне киевляне сообщили о заражении коронавирусом двух игроков - COVID-19 подтвердили у защитника Романа Вантуха и форварда Назария Русина.