"Динамо" обіграло "Олександрію" і піднялося на п'яте місце в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Динамо" – "Олександрія" – 3:1

Голи: Буяльський, 10, Лонвейк, 73, Шепелєв, 89 – Шулянський, 90+2

Розпочали суперники в спокійному темпі. Та ця обставина не завадила киянам завершити взяттям воріт фактично перший момент. На 10-й хвилині Циганков прорвався правим флангом і виклав м'яч на лінію штрафного, звідки Буяльський влучно пробив низом.

У середині тайму "динамівці" організували ще дві нагоди. Спочатку пильність голкіпера "Олександрії" після проходу перевірив Дубінчак. Далі ж у падінні фланговий простріл Кендзьори замикав Ванат, але Білик був на висоті.

Натомість гості зуміли створити небезпечний момент перед перервою. Олександрійці розіграли класну комбінацію, на фініші якої Цуріков завдав удару з лінії штрафного майданчика. Проте, у кут воріт поцілити не зміг.

На 62-й хвилині "Олександрія" впродовж однієї атаки мала дві нагоди забити. В епіцентрі подій опинився Авагімян. Проте, з ударами атакувального хавбека гостей впорався Нещерет.

Аби не ризикувати з потенційною втратою очок "Динамо" згодом подвоїло свою перевагу. На 73-й хвилині в контратаці столичного гранда на лівому куті карної зони опинився Циганков і відкинув під удар Лонвейку – постріл нідерландця був точним.

Добили гостей "динамівці" під завісу матчу. "Олександрія", здавалося, відбилася під час кутового, але не змогла винести м'яч далеко. Сферу підхопив Шепелєв, обіграв Цурікова та потужно пробив під поперечину – 3:0. Гості зуміли уникнути розгрому в доданий арбітром час, коли вихованець "Динамо" Шулянський вдало зіграв на добиванні після удару Мустафаєва.

Завдяки домашній перемозі "Динамо" піднялося на 5-те місце в турнірній таблиці. В активі киян тепер 19 очок. Олександрійці мають усього на пункт більше.