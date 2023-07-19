"Динамо" мінімально здолало зірковий "Аль-Хіляль" у контрольному матчі

Київське "Динамо" здобуло чергову перемогу в рамках підготовки до сезону 2023/24. Український гранд переграв аравійський "Аль-Хіляль", кольори якого захищають Каліду Кулібалі, Рубен Невеш і Сєргєй Мілінковіч-Савіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Динамо" – "Аль-Хіляль" – 1:0

Гол: Буяльський, 5

"Біло-синім" вдалося забити швидкий м'яч. Кияни застукали аравійський гранд зненацька фланговою атакою на 5-й хвилині. Тимчик відпасував Буяльському на кут штрафного майданчика, а той влучно пробив під дальню стійку.

Згодом команди обмінялися напівнагодами. Беніто не зміг акцентовано пробити після нового флангового прострілу, а після добивання Буяльського м'яч пройшов повз ворота. Натомість Бущан парирував постріл Аль-Хамдана в дотик із гострого кута. Ярмоленко у відповідь із дистанції перевірив поперечину на міцність.

Ще дві нагоди організували зіркові новачки "Аль-Хіляля". Зокрема, Невеш зі штрафного з рикошетом від стінки перевірив пильність голкіпера "Динамо". А от Мілінковіч-Савіч вивів на ударну позицію Ад-Давсарі, але той програв дуель Бущану.

На старті другої половини нагадав про себе Беніто. Це Волошин проскочив опонентів на лівому фланзі та від лінії поля прострілив уздовж воріт, а нігерієць у дотик пробив у стійку. На 57-й хвилині Мілінковіч-Савіч головою пробив над воротами.

Наступний обмін моментами стався завдяки стандартам. Спершу той же Беніто пробив головою після кутового – оборонець підправив м'яч за межі поля. Згодом Кулібалі в боротьбі проштовхнув м'яч у напрямку воріт, та з цим випадом впорався Бущан.

Поступово гра заспокоїлася, а перевага "Динамо" залишилася мінімальною. Отже, підопічні Мірчі Луческу здобули чергову перемогу на літніх зборах. До старту киян у чемпіонаті України залишилося 11 днів.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук, Буяльський – Ярмоленко, Беніто, Кабаєв