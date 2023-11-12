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"Динамо" в другому дебюті Шовковського розібралося з "Кривбасом"

Кривий Ріг, Неділя 12 листопада 2023 15:40
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"Динамо" в другому дебюті Шовковського розібралося з "Кривбасом" Фото: "Динамівці" перервали серію невдач (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" переграло криворізький "Кривбас" у 14-му турі української Прем'єр-ліги. Діями столичного гранда керував виконувач обов'язків головного тренера Олександр Шовковський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Кривбас" – "Динамо" – 0:2

Голи: Ванат, 8, Караваєв, 27

Вилучення: Бескоровайний, 12 (К, пряма червона картка)

Досі лідер чемпіонату України отримав подвійний удар у дебюті зустрічі. Спершу підопічні Юрія Вернидуба пропустили швидкий м'яч – Тимчик із правого флангу подав у штрафний, а Ванат потужно пробив під стійку. А далі автор забитого м'яча змусив Бескоровайного сфолити – фол останньої надії та вилучення.

Шокований "Кривбас" проґавив ще кілька випадів киян. Стецьков лише в останній момент зупинив прорив Ваната, а Попов пробив значно вище воріт із-за меж штрафного. А на 27-й хвилині Караваєв ліворуч отримав передачу Бражка, протиснув опонента, змістився до центру та поцілив у ближній кут – 0:2.

На старті другої половини "Динамо" не використало ще два моменти. Кліщук спершу витягнув із-під поперечини постріл Кабаєва з кута штрафного, а потім упорався з підступним ударом Царенка. Згодом Караваєв не зміг пробити кіпера після флангового прориву.

Криворіжці спромоглися на небезпечний випад лише на 77-й хвилині. Це Стецьков після стандарту бив у кут, але Бущан м'яч парирував. У відповідь Дубінчак із дистанції відправив м'яч повз стійку. Фінальний штурм "Кривбас" організувати так і не зумів.

Завдяки перемозі в Кривому Розі "Динамо" перервало 4-матчеву серію без перемог. Кияни набрали 19 очок і піднялися на 8-ме місце в турнірній таблиці. Натомість "Кривбас" втратив лідерство в УПЛ (27 пунктів).

До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.

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