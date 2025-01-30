З динамікою суперкара: BMW представила екстремальний універсал M3 CS Touring

Спереду версія CS відрізняється від базового M-універсалу оригінальною решіткою радіатора та жовтими ходовими вогнями. У салоні побільшало вуглепластикових деталей: крісла з інтегрованими підголовниками, обшивка центрального тунелю, декоративна накладка на передній панелі, пелюстки перемикання передач на кермі.

Разом з кузовними елементами це дозволило заощадити 15 кг відносно вихідної моделі BMW M3 Competition Touring. Втім, споряджену масу однаково не назвати низькою: 1850 кг. Зате універсал може похвалитися практичним багажником об'ємом 500 л, а якщо скласти задній ряд, є вже 1510 л.

Рядний шестициліндровий 3,0-літровий бітурбомотор такий самий, як у седана M3 CS. Порівняно з мотором базового універсала він має інший кований колінвал, інший блок керування та підвищений тиск наддуву. Також встановлено полегшений титановий глушник з електрокерованими заслінками. В результаті – 550 к.с. замість 530 к.с., хоча крутний момент не змінився.

Двигун встановлений на жорсткіші опори і працює в парі з восьмиступеневим "автоматом" M Steptronic. Повнопривідна трансмісія M xDrive з активним заднім диференціалом має режим 2WD, в якому вся тяга передається на задні колеса, а система стабілізації деактивується.

Універсал BMW M3 CS Touring здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с, а другу сотню розмінює за 11,7 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год. Універсали BMW M3 CS Touring будуть випускати в невеликій кількості на заводі в Мюнхені. Звідти їх постачатимуть на ринки Європи, в Австралію, Японію та Південну Корею. Автомобілі прибудуть до дилерів у березні. Вже відома ціна в Німеччині: мінімум 153 тисяч євро.