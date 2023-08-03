"Діла" – "Ворскла": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій
У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2023/24 грузинська "Діла" зустрінеться з полтавською "Ворсклою".
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч "Діла" – "Ворскла" відбудеться 3 серпня у грузинському місті Горі. Поєдинок прийме Стадіон імені Тенгіза Бурджанадзе. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.
Де дивитися матч "Діла" – "Ворскла"
Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Матч-відповідь "зелено-білих" у кваліфікації Ліги конференцій покажуть на офіційному YouTube-каналі "Ворскли". Переглянути поєдинок наживо можна буде безпосередньо в цій новині.
Прогноз букмекерів на матч "Діла" – "Ворскла"
Українські букмекери з Favbet визначили господарів фаворитом поєдинку. На їхню перемогу можна поставити з цікавим коефіцієнтом 2,45. Натомість імовірний успіх полтавців оцінили балом 3,00. Нічия ж стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,50.
Любителі полоскотати нерви закладуться на конкретний рахунок. Наприклад, бойова нічия 1:1 пропонується з привабливим коефіцієнтом 6,30. Футбольні ж песимісти розглянуть варіант із відсутністю забитих м'ячів від обох команд із солідним кефом 8,20.
Орієнтовні склади на матч "Діла" – "Ворскла"
"Діла": Кучеренко – Чітейшвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон – Жан Віктор, Алеф Сантос, Парулава – Гоміс, Ковталюк, Гейл
"Ворскла": Ісенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський – Челядін – Феліпе, Юрченко, Кане – Степанюк
Перший поєдинок команд завершився вольовою перемогою "зелено-білих". Підопічні Віктора Скрипника забили двічі після перерви зусиллями Феліпе та Кане, відреагувавши на гол українця Ковталюка в дебюті другої половини. Переможець протистояння вийде на кращого в парі АПОЕЛ – "Войводіна".
До слова, раніше "Дніпро-1" вилетів із Ліги чемпіонів після протистоння з "Панатінаїкосом".
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