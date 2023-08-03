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"Дила" – "Ворскла": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

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Гори, Четверг 03 августа 2023 17:00
"Дила" – "Ворскла": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций Фото: "Зелено-белые" имеют домашнюю победу в активе (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорцив

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2023/24 грузинская "Дила" встретится с полтавской "Ворсклой".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Дила" – "Ворскла" состоится 3 августа в грузинском городе Гори. Поединок примет Стадион имени Тенгиза Бурджанадзе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.

Где смотреть матч "Дила" – "Ворскла"

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Ответный матч "зелено-белых" в квалификации Лиги конференций покажут на официальном YouTube-канале "Ворсклы". Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет непосредственно в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Дила" – "Ворскла"

Украинские букмекеры из Favbet определили хозяев фаворитом поединка. На их победу можно поставить с интересным коэффициентом 2,45. В свою очередь вероятный успех полтавчан оценили баллом 3,00. Зато ничья стала наименее вероятным итогом с кэфом 3,50.

Любители пощекотать нервы заложатся на конкретный счет. К примеру, боевая ничья 1:1 предлагается с привлекательным коэффициентом 6,30. Футбольные же пессимисты рассмотрят вариант с отсутствием забитых мячей от обеих команд с солидным кэфом 8,20.

&quot;Дила&quot; – &quot;Ворскла&quot;: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Ориентировочные составы на матч "Дила" – "Ворскла"

"Дила": Кучеренко – Читейшвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Жан Виктор, Алеф Сантос, Парулава – Гомис, Ковталюк, Гейл

"Ворскла": Исенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский – Челядин – Фелипе, Юрченко, Кане – Степанюк

Первый поединок команд завершился волевой победой "зелено-белых". Подопечные Виктора Скрипника забили дважды после перерыва усилиями Фелипе и Кане, отреагировав на гол украинца Ковталюка в дебюте второй половины. Победитель противостояния выйдет на лучшего в паре АПОЭЛ – "Войводина".

К слову, ранее "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов после противостояния с "Панатинаикосом".

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