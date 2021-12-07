Под диктовку Китая: эксперты объяснили, почему цены на руду и сталь не вырастут

Китай продолжит быть основным субъектом, диктующим уровень цен на железную руду и сталь в 2022 году. Цены останутся на текущем уровне или снизятся.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году ".

Глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко считает, что в 2022 году цены на руду, вероятно, останутся вблизи текущих уровней из-за резкого замедления роста в секторах недвижимости и строительства Китая.

"Эти же факторы будут негативно воздействовать на цены на сталь в европейском регионе, в дополнение к основным - замедлению экономического роста в Европе и Турции и росту производства стали", - отметил он.

С ним соглашается директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. "Складывается впечатление, что объемы строительных работ в Китае уменьшаются по причине превышения предложения недвижимости над спросом. Соответственно, снижение необходимости в металле для строительного сектора может оказать негативное влияние на весь глобальный рынок стали в 2022 году", - полагает аналитик.

Аналитик ИК Сoncorde Capital Дмитрий Хорошун считает, что цена на ЖРС в 2022 году будет в диапазоне 90-100 долларов/тона, что немного ниже, чем сейчас. "Эти уровни могут устоять, я думаю, даже если Китай решит сдерживать чистый экспорт стали из страны", - полагает он.

Теоретически, по мнению Хорошуна, власти Китая могут искусственно снизить цены на ЖРС, как это произошло с ценами на энергетический уголь. Но добыча руды в Китае и потенциал для наращивания этой добычи крайне ограничены, а потому попытки административно влиять на цены могут не сработать.

Что же касается стали, цены на нее упали с недавних максимумов, но все еще остаются существенно выше "доковидных" уровней. К примеру, цена на горячекатаный рулон (ГКР) составляет 800 долларов/тонна, а во втором квартале этого года она была примерно на 40% выше, в 2018-2020 годах - на 30-40% ниже.

Цены на сталь могут упасть еще на 20% с нынешних уровней, полагает Дмитрий Хорошун. "То есть ГКР будет стоить не 800 долларов/тонна, как сейчас, а 600-650 долларов/тона. Важные предпосылки для этого - замедление потребления стали в Китае и риски, связанные с пандемией", - разъяснил он.

Стимулы со стороны китайского правительства могут поддержать спрос на сталь. Кроме того, как считает аналитик Сoncorde Capital, возможно сдерживание предложения стали Китаем как для внутреннего рынка, так и для экспорта.