Digital Agro Day — первая онлайн-конференция по продвижению агроиндустрии в интернете

Как отмечают эксперты, диджитализация промышленности послужит основным фактором росту мировой экономики. И в первую очередь именно от владельцев зависит будет компания развиваться или стоять на месте. Чтобы быть в числе лидеров, важно идти в ногу со временем. На сегодняшний день digital продвижение является наиболее эффективным инструментом развития компании. Современному человеку сложно представить жизнь без цифровых технологий, и понимая этот фактор компании должны адаптировать свой бизнес под интересы своего потребителя.
Как интернет изменил направление агроиндустрии? Как не упустить возможности, которые открываются с использованием digital-технологий? Какие преимущества выхода аграрного бизнеса в онлайн?
Ответы на все эти вопросы вы можете узнать 11 февраля на онлайн-конференции Digital Agro Day.
Мы собрали 17 спикеров — лучших представителей ТОПовых агрокомпаний , таких как AgriChain (Астарта-Киев), МХП, Kernel, BioNorma, Syngenta, Agricom Group, Smart Farming, FAIR Agency, Httpool и многих других.
Вас ждут 9 часов продуктивного обучения на реальных примерах. Спикеры в подробностях расскажут о своих лучших результатах, и как их достигали, о своих удачах и неудачах, о трудностях, с которыми сталкивались в продвижении в сети.
На конференции вы узнаете:
Для кого эта конференция?
Онлайн-конференция Digital Agro Day доступна для всех желающих.
Чтобы принять участие достаточно зарегистрироваться по ссылке.
Если вы не сможете присутствовать на конференции в день ее проведения, вы можете приобрести видеозапись и просматривать ее в любое удобное время.
До 11 февраля 2021 для всех участников действует скидка 15% на покупку видеозаписи по промокоду agroday.
Вместе с доступом к конференции в день проведения, каждый участник получит возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире, получить подарки от организаторов и партнеров.
Регистрируйтесь на конференцию по ссылке. Поспешите занять свое место!
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, Httpool