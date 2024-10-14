Диференційовані акцизи на сигарети і ТВЕНи забезпечать 21 млрд грн надходжень у бюджет, - експерт

За її оцінками, податкові надходження до державного та місцевих бюджетів (акцизний податок, ПДВ та роздрібний 5-% акцизний податок) у 2025 році мають бути більшими на 5.2 млрд грн через диференціацію акцизних ставок на тютюнові вироби порівняно зі сценарієм з однаковими ставками на сигарети та ТВЕН.

"Якщо екстраполювати застосований на 2025 рік метод розрахунку із застосуванням диференційованих ставок і на 2026-2028 роки, терміну, на який розрахований проект нового акцизного плану, то сума додаткових бюджетних надходжень сягне майже 21 млрд грн за 4 роки", - зазначила експертка.

На її думку, це може відбутись за рахунок переключення частини споживачів сигарет на повністю легальну продукцію ТВЕН замість переходу у нелегальний сегмент сигарет.

Згідно з дослідженням, на відміну від ринку традиційних сигарет, де є значна частка тіньового сегменту, ринок ТВЕН в Україні розвивається лише у легальному полі, без підробок, та забезпечує стабільність податкових надходжень.

Потопальська зазначила, що в Україні до 2021 року вже діяли різні ставки на сиграрети і ТВЕН, при чому в той період ставки на ТВЕН були визначені на вагу.

Урядовим законопроектом передбачено підвищення ставки на тютюнові стіки з 2025 року, проте піднімати їх планують різними темпами порівняно із сигаретами. Наприклад, у наступному році мінімальний акциз на сигарети буде 78 євро за 1 тисячу, а для ТВЕН – 70.4 євро за 1 тисячу. Різниця в оподаткуванні становитиме не повних 10%.

За словами експертки, в ЄС середній рівень диференціації між акцизними ставками на ці продукти у країнах-членах складає більше 60%.

Як зазначалося, парламент готується розглянути у другому читанні урядовий законопроєкт №11090. Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет); імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно з сигаретами.