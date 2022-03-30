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В "Дие" заработал функционал по компенсации за разрушенные дома и квартиры, - Зеленский

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Среда 30 марта 2022 01:18
В "Дие" заработал функционал по компенсации за разрушенные дома и квартиры, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отныне в приложении госуслуг "Дия" будет работать новый функционал по компенсации за разрушения домов или квартир в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в "Дие", - отметил глава государства.

Подача заявок на возмещение ущерба уже доступна в мобильном приложении. Чтобы увидеть новую услугу, необходимо обновить приложение. При этом через неделю заявку можно будет подать и офлайн - в центрах предоставления административных услуг.

"Сам по себе функционал в "Дие" достаточно удобен. Но все необходимые детали будут разъясняться нашим правительством. Главное - государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что чиновники расширили программу помощи учреждениям, которые поддерживают переселенцев из районов боевых действий.

Кроме того, чиновники приняли и другое важное решение - направили 426 миллионов гривен для выплаты зарплаты шахтерам.

Напомним, ФОПам возобновили услугу уплаты налогов в "Дие".

Ранее стало известно, что покупают за собранные через "Дию" деньги на армию.

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Владимир Зеленский Дия
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