В "Дие" начали тестировать смену прописки: как принять участие
В приложении "Дия" в тестовом режиме заработала услуга по смене регистрации места жительства. В Минцифры объяснили, что нужно для участия в тестировании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство цифровой трансформации.
"На портале "Дия" стартовало бета-тест декларирования места жительства. В несколько кликов и без походов в ЦПАПы (Центры предоставления административных услуг) и военкоматы", - говорится в сообщении ведомства.
В Минцифры отметили, что в "Дие" услуга по смене прописке доступна по всей Украине за исключением Днепра, Николаева, Одессы, Черновцов и Херсона. В этих городах она будет доступна позже.
Услуга по смене прописки за один день смогут получить как владельцы ID-карт, так и паспортов-книжек. Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться по ссылке, предоставив следующие данные:
- налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;
- квалифицированную электронную подпись (КЭП) заявителя и владельцев/совладельцев жилья.
Отмечается, что право собственности на жилье должно быть внесено в реестр недвижимости с 2013 года, а заявитель и собственник должен быть старше 14 лет.
Напомним, с 10 ноября сменить регистрацию места жительства с помощью приложения "Дия" могут владельцы бумажных паспортов.
Отметим, в "Дие" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов, а вместо бумажного документа, они смогут получить Military ID.