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Диджитализации доверяют чуть более 40% украинских интернет-пользователей

Автор: Александр Белоус

Мнения интернет-пользователей в Украине относительно электронной формы взаимодействия с органами власти разделились. Половина (43%) доверяют такой форме, а 42% не доверяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного КМИС.

Вопрос персональных данных, собираемых в интернете, беспокоит 48% респондентов, а 17% говорят об утечках персональных данных.

Наибольшими угрозами для своих персональных данных респонденты 15 + лет считают хакерские атаки (47%). На условно втором месте - корыстные интересы распорядителей баз (34%).

В то же время, 81% в вопросах защиты персональных данных доверяют только себе. Лишь 14% доверяют государственным структурам.

Опрос "Безопасность в интернете: апрель 2021 года" проводился Киевским международным институтом социологии с 3 марта по 15 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2002 пользователя интернета в возрасте 15 лет и старше и 409 пользователей интернета в возрасте 12-14 лет. Погрешность выборки не превышает 2,4% для пользователей в возрасте 15 лет и старше и 5,5% для подростков 12-14 лет.

Напомним, в начале 2021 года половина украинцев (51%) в качестве источника информации отдавали преимущество интернета, тогда как телевидению - 44%. Впервые интернет обошел по популярности телевидение.

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