Діамантова ліга оприлюднила календар сезону-2023: яка кількість етапів
Найпрестижніший легкоатлетичний чемпіонат опублікував графік серії турнірів у прийдешньому році. Сезон матиме 14 етапів і фінал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Старт сезону призначили на травень у столиці Катару. Фінальний турнір натомість пройде в американському Юджині в середині вересня.
До календаря змагань, які відбуватимуться у 12-х країнах, повернувся Китай. Попередні три сезони Діамантової ліги Піднебесна пропустила через пандемію коронавірусу. Тим часом у 2023-му відразу два китайські міста приймуть турнір – Шанхай і Шеньчжень.
Призові місця впродовж року розігруватимуть із 32-х дисциплін. Кожна з них матиме чемпіона сезону після фінального етапу в Штатах. Цьогоріч фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту виграла українка Ярослава Магучіх.
Календар Діамантової ліги на 2023 рік:
- 5 травня, Доха
- 28 травня, Рабат
- 2 червня, Рим
- 9 червня, Париж
- 15 червня, Осло
- 30 червня, Лозанна
- 2 липня, Стокгольм
- 16 липня, Сілезія
- 21 липня, Монако
- 23 липня, Лондон
- 29 липня, Шанхай
- 3 серпня, Шеньчжень
- 31 серпня, Цюрих
- 8 вересня, Брюссель
- 16-17 вересня, Юджин
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