Бриллиантовая лига обнародовала календарь сезона-2023: какое количество этапов

Самый престижный легкоатлетический чемпионат опубликовал график серии турниров в будущем году. Сезон будет иметь 14 этапов и финал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Старт сезона был назначен на май в столице Катара. Финальный турнир пройдет в американском Юджине в середине сентября.

В календарь соревнований, которые будут проходить в 12-ти странах, вернулся Китай. Предыдущие три сезона Бриллиантовой лиги Поднебесная пропустила из-за пандемии коронавируса. Тем временем в 2023-м сразу два китайских города примут турнир – Шанхай и Шэньчжэнь.

Призовые места в течение года будут разыгрываться по 32-м дисциплинам. У каждой из них будет чемпион сезона после финального этапа в Штатах. В этом году финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту выиграла украинка Ярослава Магучих.

Календарь Бриллиантовой лиги на 2023 год: