Бриллиантовая лига обнародовала календарь сезона-2023: какое количество этапов
Самый престижный легкоатлетический чемпионат опубликовал график серии турниров в будущем году. Сезон будет иметь 14 этапов и финал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Старт сезона был назначен на май в столице Катара. Финальный турнир пройдет в американском Юджине в середине сентября.
В календарь соревнований, которые будут проходить в 12-ти странах, вернулся Китай. Предыдущие три сезона Бриллиантовой лиги Поднебесная пропустила из-за пандемии коронавируса. Тем временем в 2023-м сразу два китайских города примут турнир – Шанхай и Шэньчжэнь.
Призовые места в течение года будут разыгрываться по 32-м дисциплинам. У каждой из них будет чемпион сезона после финального этапа в Штатах. В этом году финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту выиграла украинка Ярослава Магучих.
Календарь Бриллиантовой лиги на 2023 год:
- 5 мая, Доха
- 28 мая, Рабат
- 2 июня, Рим
- 9 июня, Париж
- 15 июня, Осло
- 30 июня, Лозанна
- 2 июля, Стокгольм
- 16 июля, Силезия
- 21 июля, Монако
- 23 июля, Лондон
- 29 июля, Шанхай
- 3 августа, Шэньчжэнь
- 31 августа, Цюрих
- 8 сентября, Брюссель
- 16-17 сентября, Юджин
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