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Діамант "Ювентуса" отримав дискваліфікацію і примусове лікування за нелегальні ставки

Фото: Ніколо Фаджолі знадобиться підтримка Адріена Рабйо (juventus.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник туринського "Ювентуса" Ніколо Фаджолі пішов на угоду зі слідством у справі про масштабні незаконні букмекерські ставки.

Про це заявила Італійська федерація футболу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Італійський хавбек отримав 1 рік дискваліфікації. Частина терміну стане умовною, оскільки футболіст пройде мінімум 6-місячний курс терапії від ігрової залежності.

Фаджолі зізнався в ставках у підпільних букмекерів на гігантські суми. За словами проспекта "Юве", він програв орієнтовно 3 млн євро на платформах, де ставив на теніс і футбол. Вихованець туринців цілком міг отримати 3-річну дискваліфікацію, але добровільно пішов на співпрацю зі слідством і визнав свою провину.

Федерація взяла на себе дотримання виконання покарання. Фаджолі зобов'язаний відвідати щонайменше десяток зустрічей у різноманітних організаціях і центрах відновлення від лудоманії. Окрім того, хавбек заплатить символічний штраф – 12500 євро.

Схожі проблеми мають і футболісти збірної Італії Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньйоло. Якщо Фаджолі ніколи не ставив на матчі своїх команд, то хавбек "Ньюкасла" нібито грав на результати поєдинків "Мілана" в часи виступів за "россонері". У першій розмові з правоохоронцями вони запевнили, що ставили лише на блекджек і покер.

До слова, раніше пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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