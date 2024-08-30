Діалог клієнта з кредитором: win-win

У сучасному світі судові процеси з великими компаніями можуть затягуватися на роки, призводячи до значних витрат та стресу. За даними Ради Європи, середній час розгляду цивільних справ в Україні може сягати від 12 до 24 місяців, а в складніших випадках – і більше. Це створює значне навантаження на всі сторони.

Витрати також можуть виявитися суттєвими та сягати від 5 000 до 10 000 гривень. Вартість послуг адвокатів та судових зборів варіюються залежно від конкретної справи, регіону та інших факторів.

Саме тому важливий пошук альтернативних способів вирішення фінансових спорів, зокрема, через досудове врегулювання. Адже воно дозволяє уникнути тривалих та витратних судових розглядів, зберегти ресурси і, що важливо, мінімізувати стрес.

Практика показує, що більшість фінансових спорів можна вирішити через діалог, обходячи судові процедури, які часто завершуються позитивно саме для компаній.

Анна Пархоменко, CLO Манівео, команда якої неодноразово очолювала рейтинги кращих юристів у спеціалізованих конкурсах, поділилася своїми спостереженнями: «Наша компанія орієнтована на те, щоб знайти спільне рішення, яке буде вигідним для всіх сторін, не доводячи до судових справ. Ми активно підтримуємо конструктивний діалог і готові працювати над швидким і ефективним вирішенням фінансових питань».

Анна також наводить приклади з практики Moneyveo:

«Більшість позовів проти нашої компанії не мають достатніх підстав і завершуються успішно для нас. За весь період діяльності судового відділу з 525 судових справ, які були подані проти Moneyveo, жодна не завершилася рішенням на користь клієнта. Наприклад, один клієнт звернувся до суду, щоб визнати кредитний договір недійсним, стверджуючи, що він був укладений неправильно, оскільки договір був підписаний в електронній формі за допомогою одноразового паролю-ідентифікатора. Після тривалого процесу та численних засідань Верховний суд підтвердив , що укладення кредитного договору в електронному вигляді за допомогою одноразового паролю є законним. Це відповідає вимогам Закону України "Про електронну комерцію" і не порушує Закон України "Про споживче кредитування". Якщо немає доказів, що договір був укладений іншою особою, він є дійсним. Таким чином, клієнт витратив час, додаткові кошти та врешті-решт справу було закрито не на його користь».

Незважаючи на складність деяких ситуацій, важливо звертатися до фахівців для отримання консультації та допомоги у вирішенні фінансових питань. Це допоможе уникнути непотрібних витрат і зберегти спокій. Відкрите обговорення і пошук взаємовигідних рішень – це шлях до ефективного врегулювання суперечок.