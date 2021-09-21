Диагностика депрессии. Apple планирует добавить в смартфоны новую функцию

Американская компания Apple работает над новыми функциями для iPhone. В смартфоны планируют добавить датчики диагностики депрессии и снижения когнитивных функций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Разработчики надеются создать алгоритмы, которые смогут выявить нарушения, проанализировав данные датчиков, что считывают физическую активность, режим сна и поведенческие особенности.

По информации СМИ, сейчас эти проекты находятся на начальной стадии, поэтому говорить о сроках их внедрения рано.

Между тем, Apple также разрабатывает алгоритмы, которые позволят выявлять детский аутизм.

Указано, что для выявления заболевания будет использоваться камера iPhone, которая будет наблюдать за тем, как маленькие дети сосредотачиваются, как часто они двигаются и т. д.