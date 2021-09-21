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Діагностика депресії. Apple планує додати в смартфони нову функцію

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США, Вівторок 21 вересня 2021 14:17
Діагностика депресії. Apple планує додати в смартфони нову функцію Фото:  Apple планує додати в смартфони нову функцію (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Американська компанія Apple працює над новими функціями для iPhone. У смартфони планують додати датчики діагностики депресії і зниження когнітивних функцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Розробники сподіваються створити алгоритми, що зможуть виявити порушення, проаналізувавши дані датчиків, які зчитують фізичну активність, режим сну і поведінкові особливості.

За інформацією ЗМІ, наразі ці проекти знаходяться на початковій стадії, тому говорити про терміни їх впровадження зарано.

Між тим Apple також розробляє алгоритми, які дозволять виявляти дитячий аутизм.

Вказано, що для виявлення захворювання буде використовуватися камера iPhone, яка буде спостерігати за тим, як маленькі діти зосереджуються, як часто вони рухаються і т. д.

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