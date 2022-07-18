Как действуют партизаны на оккупированных территориях Украины: разъяснение военных

"У нас у всех общая координация, мы все стремимся освободить Украину от врага. Цель у нас единая, а способы достижения ее таковы, что мы понимаем даже на расстоянии, даже при исключении любой системы связи. Мы имеем с ними координацию, понимаем, наши действия слаженны и результат есть", - сказала Гуменюк.