ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Действующий президент побеждает на выборах в Португалии

Португалия, Понедельник 25 января 2021 05:15
Действующий президент побеждает на выборах в Португалии
Фото: президент Португалии Марсело Ребело де Соуз (flickr.com/culturacdmx)
Автор: Даша Харченко

В Португалии прошли президентские выборы. На них с весомым отрывом победил действующий президент страны Марселу Ребелу де Соуза.

Это следует из данных МВД страны.

По состоянию на 5:15 по Киеву, было подсчитано 99,9% голосов. Де Соуза набрал 60,7%. На втором месте кандидат от Социалистической партии Ана Гомеш (12,9%), на третьем - лидер крайне правой партии "Хватит!" (Chega) Андре Вентура. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

В воскресенье, 24 января, в Португалии проходили президентские выборы. Голосование проходило в разгар пандемии и на фоне обострения эпидемической ситуации в стране.

14 февраля в Португалии должен был пройти второй тур выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире выборыПортугалия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь