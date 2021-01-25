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Чинний президент перемагає на виборах у Португалії

Португалія, Понеділок 25 січня 2021 05:15
Чинний президент перемагає на виборах у Португалії
Фото: президент Португалії Марсело Ребело де Соуз (flickr.com/culturacdmx)
Автор: Даша Харченко

У Португалії пройшли президентські вибори. На них з вагомим відривом переміг чинний президент країни Марселу Ребелу де Соуза.

Це випливає з даних МВС країни.

Станом на 5:15 за Києвом, було підраховано 99,9% голосів. Де Соуза набрав 60,7%. На другому місці кандидат від Соціалістичної партії Ана Гомеш (12,9%), на третьому - лідер крайньо правої партії "Вистачить!" (Chega) Андре Вентура. Інші кандидати набрали менш як 5% голосів.

У неділю, 24 січня, у Португалії проходили президентські вибори. Голосування проходило в розпал пандемії і на тлі загострення епідемічної ситуації в країні.

14 лютого в Португалії повинен був пройти другий тур виборів.

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