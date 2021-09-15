Действовало 2,5 года: СБУ обнаружила предприятие, которое финансирует боевиков "ЛНР"

"Служба безопасности Украины в Луганской области задокументировала и заблокировала масштабную схему финансирования оккупационной администрации "ЛНР". Злоумышленники заплатили в «бюджет республики» почти 19 млн российских рублей, полученных от незаконной торговли продуктами питания", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в 2015 году предприятие перерегистрировали в "ЛНР" и владельцы начали работать "по правилам оккупантов". Среди фигурантов производства является бывший "заместитель министра промышленности и торговли ЛНР", директор и двое топ-менеджеров предприятия.

Также было установлено, что в начале оккупации Донбасса завод прекратил свою работу, и чтобы восстановить производство, злоумышленники завозили оборудование и пищевые ингредиенты с неоккупированной части Украины.

"Для этого они использовали механизм так называемого "прерванного транзита": необходимые товары поставлялись с подконтрольной Украины территории вроде покупателям в Прибалтике, которые в свою очередь перепродавали их "партнерам" в Закавказье", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что грузы направлялись транзитом через Россию конечным потребителям, однако на самом деле через неконтролируемый участок российско-украинской границы товар завозили во временно оккупированную территорию Луганской области, где после готовая продукция сбывалась в ОРДЛО и России.

По данным СБУ, завод действовал 2,5 года и все это время пополняло "бюджет оккупантов".

Четырем организаторам схемы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, совершенного организованной группой лиц и в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск.