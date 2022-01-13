Действия ГБР по "Большевику" - очередной удар по инвестклимату, - эксперт

"Действия силовиков в ситуации с "Большевиком" вызывают кучу вопросов. Однако самое главное это то, что уполномоченный представитель ГБР входил в состав аукционной комиссии по приватизации активов АО "ПКМЗ", присутствовал на заседании и согласовал стоимость предприятия, и условия приватизации завода", - отметил Леменов.

Информация по участию представителя ГБР в аукционной комиссии подтверждается и в сообщениях ФГИУ об утверждении условий приватизации и стоимости предприятия.

В состав комиссии также входили представители Министерства экономики, АО "ПКМЗ", Укроборонпрома, КГГА, СБУ, Национальной полиции. Кроме того, был привлечен представитель советника по приватизации - компании KPMG, входящей в четверку крупнейших международных аудиторских компаний мира. Именно KPMG осуществляла оценку рыночной стоимости "Большевика".

Несмотря на это, 13 декабря ГБР сообщили об аресте акций предприятия из-за незаконного отчуждения предприятия по заниженной стоимости.

"Фактически ГБР одной рукой согласовывает приватизацию ПКМЗ, а другой - пытается ее сорвать. Поэтому теперь эти заявления выглядят не как защита экономических интересов государства, а как банальная попытка в последний момент выбить из победителя "финансовые бонусы". Подобные абсурдные действия представителей этого органа правопорядка - очередной удар по украинскому инвестклимату, который и так находится на уровне плинтуса", - резюмировал Леменов.